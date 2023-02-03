«فيتو» وزير الرياضة يمنع استبعاد لاعبين فى «كابيتانو مصر»

عرضت شبكة قنوات «أون»، مساء أمس، الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «كابيتانو مصر»، البرنامج الأكبر لاكتشاف مواهب كرة القدم فى الشرق الأوسط، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حملت الحلقة الكثير من المفاجآت والمواقف الإنسانية، وحلّ الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق ضيفًا عليها، وأشاد بفكرة البرنامج، واصفًا إياه بأنه «عالمى»، ويساعد على اكتشاف الموهوبين والمميزين فى كرة القدم.

وفى حوار مميز بين أحمد الكاس وعبدالستار صبرى، استعاد الثنائى ذكريات نشأتهما فى النوبة الجميلة. وقال «الكاس»: «نشأت فى قرية عجيبة بالنوبة، وأفتخر بأصولى النوبية، وكنت فى شبابى أجيد الغناء باللغة النوبية خاصة أغنية (عديلو)». بينما قال «صبرى» إنه من بلدة «المالكى»، ويفخر بأصله النوبى، ويحب الأغانى النوبية والكينج محمد منير.

وفى لفتة إنسانية، حرصت أسرة برنامج «كابيتانو مصر» على دعم والدة المتسابق عمر أيمن، أحد لاعبى فريق كابتن «بوبو»، فى رحلتها للعلاج من مرض السرطان.

وقبل مواجهة فريق «بوبو» بقيادة أحمد الكاس، مع فريق «محمد عبدالوهاب» بقيادة كابتن سارة حسانين، حفز «الكاس» لاعبيه وحثهم على الفوز، لأنه فى حال تحقيقه ستحصل والدة المتسابق عمر أيمن على رحلة عمرة هدية من البرنامج، لدعمها فى رحلة علاجها من السرطان.

وزارت مذيعة البرنامج لينا الطهطاوى والدة «عمر» فى منزلها بالتزامن مع المباراة، لتصوير رد فعلها على أداء نجلها، الذى استطاع تسجيل الهدف الأول فى مباراة مثيرة انتهت بفوز فريق «بوبو» بهدفين نظيفين.

وبالفعل تحققت الأمنية، وعبّرت والدة «عمر» عن سعادتها الكبيرة بفوز فريق نجلها، وبالمفاجأة التى أعدها لها البرنامج.

وبعد انتهاء المباراة، أجرى أحمد الكاس وإبراهيم فايق مكالمة فيديو مع والدة «عمر»، ليعلنا لها عن أن البرنامج يقدم لها رحلة عمرة مجانية، فاستقبلت الخبر بسجدة شكر تعبيرًا عن فرحتها الكبيرة، وطلب منها الثنائى الدعاء لهما خلال أدائها مناسك العمرة، وأدى الفريق بعدها سجدة شكر جماعية.

وحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المباراة بين فريقى «بوبو» و«عبدالوهاب»، بصحبة عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعقب انتهاء المباراة، منح الوزير المتسابق عمر أيمن، من فريق «بوبو»، الشارة الذهبية، ليضمن بقاءه فى المسابقة خلال الجولة التالية، حتى لو خسر فريقه، كما منح الشارة الذهبية للاعب «حميدو»، من فريق «محمد عبدالوهاب».

وكانت اللحظات القاسية خلال استبعاد لاعبين من فريق «عبدالوهاب»، لكن حدثت مفاجأة بتدخل وزير الرياضة وطلبه إعادة المستبعدين، فى قرار استثنائى لم يحدث من قبل.

ووجّه «صبحى» الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال: «مشروع كابيتانو مصر أمل كبير جدًا، بدأنا فيه مع الخبراء الموجودين، هناك جهد أيضًا من اللجنة العلمية فى الوزارة، كان الهدف زيارة جميع المحافظات، ووسعنا قاعدة اكتشاف المواهب».

وأضاف: «أحيانًا تكون المنتخبات القومية هى مقياس تقييم أداء اللاعب، وهناك ندرة أحيانًا فى بعض المراكز، وسيتم دعمها فى المستقبل من خلال اللاعبين الموهوبين سواء داخل أو خارج مصر».

وواصل: «فى صغرى كنت أشاهد حسن شحاتة والخطيب وفاروق جعفر وسيد بازوكا وعلى أبوجريشة، الآن الوضع اختلف والمساحة كبيرة وعدد المنشآت الرياضية زاد جدًا والتسويق اختلف.. هذه كلها أدوات يجب أن نتعايش معها، وأتمنى أن نقدم منتجًا يليق بالجمهورية الجديدة».

وأجرى إبراهيم فايق حوارًا مع عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى قال إن «الشركة اهتمت بالمواهب، فبدأت ببرنامج (الدوم) فى العام الماضى، ثم (كابيتانو مصر) هذا العام».

وأضاف «الفقى»: «لم أكن أتوقع أن البرنامج سيكون بهذا الحجم. مصر مليئة بالمواهب فى كل المحافظات ودورنا كإعلام إبرازها، والعام الماضى أخذنا قرارًا باكتشافها من خلال (الدوم)، ثم من خلال برنامج (كابيتانو مصر)، ونعمل خلال الفترة المقبلة على المواهب العلمية».

وأوضح أن «٥٠ ألفًا تقدموا لاختبارات (كابيتانو مصر)، وهذا رقم لم نكن نتخيله»، مشددًا على أن جميع المواهب ستحظى باهتمام ورعاية كبيرين من «المتحدة»، ووزارة الشباب والرياضة، التى كانت متعاونة جدًا.

واختتم بقوله: «فى الماضى كانت توجد مهنة الكشاف، وهو خبير فى كرة القدم يجوب كل المحافظات لاكتشاف المواهب، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت إحياء هذا الدور الذى اختفى، وهى حاليًا تجوب كل المحافظات لاكتشاف مواهب كرة القدم، والغناء والتمثيل، إلى جانب المخترعين والمبتكرين».