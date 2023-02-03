الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة مطروح يشاركون في معرض مركبات التكنولوجيا الأمنية الرابع

طلاب كلية الآثار
طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح،

شارك وفد من طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، في فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الرابع الذي نظمته وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهد حفل الافتتاح، عروضًا متنوعة لفريق موسيقى كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتي كان لها أثرًا طيبًا في نفوسهم.

جدير بالذكر أن الافتتاح جاء بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والإعلاميين، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيًا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ولاعبو اتحاد الشرطة الرياضي، وممثلي المجتمع المدني.

طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح،
طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح،
طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح،
طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح،
معرض التكنولوجيا الأمنية مقر أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية قيادات وزارة الداخلية طلاب جامعة مطروح ذوي الهمم والقدرات

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وائل لطفي

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