الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعليق وزير التعليم على رسوب 41 ألف طالب بإعدادية القاهرة

الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تواصل مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد شكوى الأهالي من رسوب 41 ألف طالب بإعدادية القاهرة، من أصل 185 ألف طالب.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: "وزير التعليم قال إن رسوب 41 ألف طالب أمر طبيعي، وأن نسبة النجاح 77% أو 78%".

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن أن عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، بلغ 143928 طالبًا وطالبة، من أصل 185207 طلاب وطالبات حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، وأن إجمالي عدد الطلاب الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية، بالقاهرة  بلغ 41279 طالبًا وطالبة.

مصطفى بكرى التعليم الشهادة الاعدادية رسوب نسب رسوب الشهادة الإعدادية

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