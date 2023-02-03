«سنوات شد الحزام».. فيلم وثائقى عن مصر الصابرة فى فترات الأزمات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلم "سنوات شد الحزام"، من إنتاج قطاع الوثائقيات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحكي الفيلم في سياق تاريخي تشويقي قصة مصر الصابرة على مر العصور خلال فترات تقلب الأسواق العالمية منذ بدء الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882، وحتى اندلاع حرب يونيو 1967.

حيث عرض الفيلم قصة مصر الشعبية التي خاضت خلال هذه الحقبة وحتي عام 1973 معارك شد الحزام على البطون وتحمل تقلبات الكساد العالمي قبل وصول هذا القرن.

ويسلط الفيلم الضوء على خمس حقب زمنية كان الشعب فيها هو البطل الحقيقي في معارك شد الحزام لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

واستعرض الفيلم مصادر تاريخية متنوعة من أرشيف ومصادر تاريخية ووثائق مصورة.