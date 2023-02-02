أحمد آدم فى برنامج «آدم شو»: التوكتوك «لعبة عيال»

علق الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه أولى حلقات برنامجه "آدم شو"، على قناة الحياة، على عالم التكاتك وسائقيه، قائلا: "لو دورتوا على حكاية التوكتوك، هتعرفوا إنه دخل مصر على أنه لعب أطفال، عيال بتلعب".

وواصل: "مرة دخلت في بنزينة لقيت توكتوك بيفول قدامي، وبعد ما خلص لقيت الواد بتاع التوكتوك راح جاي ورا التوكتوك وخبطه على ضهره، قولتله متبقاش قاسي عليه لأن التكاتك أحباب الله".

أضاف أحمد آدم، أن أغلب سائقي التكاتك أطفال بريئة، متابعا: "الطفل منهم بيبقى فرحان في التوكتوك، باصص للحياة بنظرة بريئة، مبتسم ابتسامة بريئة، في إيده سيجارة بريئة، ومشغل مهرجان بريء".