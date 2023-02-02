الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد آدم عبر «آدم شو»: الرادارات بتاخد مخالفات مننا «ما عدا التكاتك»

أحمد آدم
أحمد آدم

علق الفنان أحمد آدم على عشوائية التوكتوك، ومخالفته القواعد المرورية، قائلًا: «شوفت توكتوك ماشي عكس، أومال الكاميرات والرادارات بتعمل إيه؟ ويجيلك على النت المخالفة بصورتك وأنت ماسك الساندوتش سبب المخالفة بتاكل الساندوتش من غير كاتشب، ولو فيه عيل على حجرك يبقى سبب المخالفة بوس الواوا».
أضاف أحمد آدم، أن الغرامات غير مجدية معنا، والتوكتوك يسير عكس الاتجاه، متابعًا: «لما التوكتوك قرب مني قولتله ينفع تمشي عكسي؟ وتيجي في وشي؟ قالي خلي بالك فيه رادار قدامك».

وتابع: «مشيت فعلًا ولقيت رادار بس لقيت عيل بيفكه، تقريبًا فاكر فلوس المخالفات بتبقى جوة الرادار، لأنه بياخد مخالفات مننا عدا التوكتوك مش فاهم ليه؟ اشمعنا التوكتوك اللي مش بيتاخد عليه مخالفات وماشي براحته.. ليكون التوكتوك ماسك على الرادار صور؟ ولا الرادار بيعامل التوكتوك على أنه طفل».
وانطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو» على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل عنها.

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وائل لطفي

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