الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض جهود «حياة كريمة» فى مركز الشهداء بالمنوفية

حياة كريمة» في مركز
حياة كريمة» في مركز الشهداء بالمنوفية

تستمر فضائية "إكسترا نيوز" في تقديم تغطية متميزة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال جولة قرية سرسموس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أجرت كاميرا "إكسترا نيوز" جولة لرصد مشروعات حياة كريمة بالقرية.

والتقت كاميرا "إكسترا نيوز" بالدكتورة سمر الشحات مدير وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي قالت إن الوحدة الصحية بالمركز بعد التطوير تتضمن عيادة للأسنان، وعيادة للصحة العامة، وعيادة طب أسرة، وصيدلية كبيرة.

 وتابعت : "أسانسير لذوي الاحتياجات الخاصة والمنتفعين وعيادات لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأردفت: "طب الأسنان بمبالغ عالية بالخارج، وخدمة الأسنان هتوفر كتير على المواطن".

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