العراق يشدد على أهمية تأمين الأمن الغذائى للمواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على ضرورة أهمية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وحسب بيان المكتب الإعلامي وفق وكالة الأنباء العراقية واع، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، مؤكدًا على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لقطاع الدواجن، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شئون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي".

وتابع البيان، أن السوداني وجه أيضًا بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن".

وشدد السوداني في الوقت نفسه على أهمية "حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".

البنك المركزي العراقي



أعلن البنك المركزي العراقي، عن قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة "إجمونت" لوحدات التحريات المالية.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جهود الجمهورية العراقية متمثلة في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، كللت بالنجاح بالحصول على موافقة ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية "إجمونت" لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية.

وتابع البيان، أن مجموعة "إجمونت" تضم 167 دولة حتى الآن، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دوليًا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولًا لعمليات استرداد الأموال والأصول.