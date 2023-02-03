الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشدد على أهمية تأمين الأمن الغذائى للمواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على ضرورة أهمية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وحسب بيان المكتب الإعلامي وفق وكالة الأنباء العراقية واع، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، مؤكدًا على أهمية  تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لقطاع الدواجن، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شئون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي".

وتابع البيان، أن السوداني وجه أيضًا بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن".

وشدد السوداني في الوقت نفسه على أهمية "حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".

البنك المركزي العراقي 


أعلن البنك المركزي العراقي، عن قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة "إجمونت" لوحدات التحريات المالية.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن جهود الجمهورية العراقية متمثلة في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، كللت بالنجاح بالحصول على موافقة ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية "إجمونت" لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية.

وتابع البيان، أن مجموعة "إجمونت" تضم 167 دولة حتى الآن، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دوليًا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولًا لعمليات استرداد الأموال والأصول.

العراق بغداد شياع السوداني الأمن الغذائي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

بسبب لعبة إلكترونية.. طفل ينهى حياته شنقًا فى الغربية

«بلومبرج»: بلينكن يؤجل زيارته لبكين بسبب أزمة المنطاد

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الحريبي

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين