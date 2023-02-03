الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منذر رياحنة لـ«الدستور»: سعيد بمشاركة بلدي.. مصر والأردن وطن واحد

منذر رياحنة
منذر رياحنة

أعرب الفنان منذر رياحنة، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأردن كضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، معلقًا: "أشعر بفخر شديد جدا، ومصر والأردن بلادي ووطن واحد".

وتابع ريحانة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "في الموسم الرمضاني، أشارك مع أخي وصديقي الفنان محمد رمضان في مسلسل العمدة، المقرر عرضه خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، مع الأستاذ والصديق محمد سامي".

يُذكر أن الدورة 54 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتستمر فعالياتها حتى 6  فبراير، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

ويشارك في فعاليات الدورة الـ54 من معرض الكتاب، 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

الاردن ضيف شرف الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدومينيكان منذر ريحانة تصريحات

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