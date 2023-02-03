إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، وتمكنت من رصد وإزالة وإيقاف 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام شريف سمير نائب رئيس المركز يرافقه فرج فتحي رئيس مجلس قروي الحسينية ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات بإيقاف حالة بناء مخالف بشارع الشواني وحالة خلف برج الخليفة بطريق صندفا وتم التحفظ علي الخلطه بدوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، وأخرى شرق المحطه خلف مصنع الطوب.

أضاف رئيس المركز والمدينة أنه في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية قام هاني الخولي نائب رئيس المركز يرافقه رئيس حي غرب و رئيس حي جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات بايقاف 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهمًا بحي جنوب وحي غرب وتم إزالتها في المهد بحوض القصبي و حوض كامل واصف وحوض ابو خمسه كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية صندفا من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف فى قرية بسليوس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حالات التعدي سواء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

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