الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني مزار بالمنيا

إزالة وايقاف تعديات
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، وتمكنت من رصد وإزالة وإيقاف 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام شريف سمير نائب رئيس المركز يرافقه فرج فتحي رئيس مجلس قروي الحسينية ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات بإيقاف حالة بناء مخالف بشارع الشواني وحالة خلف برج الخليفة بطريق صندفا وتم التحفظ علي الخلطه بدوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، وأخرى شرق المحطه خلف مصنع الطوب.

أضاف رئيس المركز والمدينة أنه في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية قام هاني الخولي نائب رئيس المركز يرافقه رئيس حي غرب و رئيس حي جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات بايقاف 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهمًا بحي جنوب وحي غرب وتم إزالتها في المهد بحوض القصبي و حوض كامل واصف وحوض ابو خمسه كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية صندفا من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف فى قرية بسليوس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حالات التعدي سواء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة وايقاف تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
328242445_1317724105744015_6380917120235686776_n
328242445_1317724105744015_6380917120235686776_n
328454603_1410519183049879_2245652796301617190_n
328454603_1410519183049879_2245652796301617190_n
إزالة وإيقاف 10 حالات تعدي مخالفات بناء بدون ترخيص الأراضي الزراعية والأحياء مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

بسبب لعبة إلكترونية.. طفل ينهى حياته شنقًا فى الغربية

«بلومبرج»: بلينكن يؤجل زيارته لبكين بسبب أزمة المنطاد

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الحريبي

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين