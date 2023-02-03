عقد امتياز قناة السويس 99 سنة.. كل شىء عن «كذبة الإخوان المكررة»

ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية ترفع شعار "إثارة البلبلة"، لزعزعة استقرار الوطن، والنيل من أمنه، لكن جميع محاولاتها البائسة فشلت وتفشل فشلا ذريعا، في ظل تزايد الوعي المصري وثقته في قيادته السياسية.

ومؤخرا، ظهرت محاولات بائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة، تروج فيها منشورات كاذبة عن التعاقد مع شركة لإدارة قناة السويس بعقد امتياز لمدة 99 سنة، وهو الأمر الذي نفته القناة في بيان رسمي.

قناة السويس تنفى صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

https://www.dostor.org/4301832

قناة السويس: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى شائعات «عقد الامتياز 99 سنة»

https://www.dostor.org/4301844

قناة السويس: ملتزمون بالمسئولية الاجتماعية فى الإعلان عن كافة التعاقدات بمختلف أشكالها

https://www.dostor.org/4301836