مستفيد من «حياة كريمة» بالمنوفية: أشكر الرئيس السيسي وربنا يعينه

تستمر فضائية "إكسترا نيوز" في تقديم تغطية متميزة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال جولة قرية سرسموس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أجرت كاميرا "إكسترا نيوز" جولة لرصد مشروعات حياة كريمة بالقرية.

والتقت كاميرا "إكسترا نيوز" محمد عبد الخالق، أحد أهالي مركز قرية سرسموس، والمستفيدين من "حياة كريمة".

وقال محمد عبد الخالق، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إدخال المياه والغاز للمركز، وكذلك وصلات الصرف الصحي.

وتابع: "مبادرة مية مية وأشكر الريس وكتر ألف خيره وربنا يعينه ويصلح حاله".