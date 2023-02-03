«أسر وشباب».. إقبال جماهيرى كبير على معرض الكتاب اليوم الجمعة

تستمر فضائية "إكسترا نيوز" في تقديم تغطية متميزة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54.

وكشفت شيرين مجدي، مراسلة القناة من أرض المعارض، تفاصيل يوم الجمعة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يواصل استقبال الجمهور في دورته الـ54.

وقالت إن هناك إقبالا كبيرا ومتفاوتا من الأسر المصرية، لكن في الوقت ذاته يعد الحضور الأبرز والأكثر للشباب، الذين لوحظ تواجدهم في المعرض بكثرة.

وأضافت: "هناك من جاء بحقائب للسفر حتى يملأها بالعديد من الكتب التي يشتريها في مختلف المجالات، وهو أمر طبيعي في ظل أن المعرض يوفر 5 صالات عرض".

وتابعت: "هناك 1047 دار نشر متنوعة ما بين مصرية وعربية وأجنبية، من 53 دولة، ما يعني أن هناك عددا كبيرا للغاية من الناشرين".

وأردفت: "هذا بالإضافة لجناح خاص بالطفل، الذي يضم عددا كبيرا من الأسر المصرية، التي تعتبر المعرض فرصة ثقافية وترفيهية ومتنوعة".