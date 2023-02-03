منذر رياحنة: قررت دخول مجال التمثيل عندما شاهدت أحمد ذكي

وجه الفنان منذر رياحنة، الشكر للمسؤولين عن ندوة “الدراما الأردنية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على دعوته لحضور الندوة رفقة الفنان الأردني زهير النوباني، نقيب الفنانين الأردنيين، مضيفا أن الأخير تحمل الصعوبة فيما تمر به الدراما الأردنية، وظل مستمرا حتى الآن في الإنتاج ولم يتنحى جانبا.

وأضاف رياحنة على هامش ندوة أقيمت اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54: "لما شوفت ربيع الشهاب الله يشفيه، والمرحوم أحمد ذكي، قررت أدخل عالم التمثيل، وهما أوصلا لي أن الإنسان ممكن يقدم رسائل مشفرة لوطنه وعالمه وشعبه ووطنه".

وتزاحم عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 على شباك التذاكر بالمعرض على الرغم من برودة الجو في منطقة التجمع الخامس، حرصا منهم على القدوم قبل انتهاء المعرض يوم الاثنين المقبل.

وحرص عدد كبير من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 على الحضور إلى المعرض والتجول فيه، خاصة أن يوم الجمعة يأتي فيه عدد كبير من العائلات مع أطفالهم لحضور عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية وحفلات الموسيقية التي تحدث على المسارح الموجودة داخل المعرض

وبلغ عدد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض منذ افتتاحه للجمهور يوم ٢٦ يناير الماضي حتى مساء أمس الأربعاء، أكثر من ٩٣ ألف نسخة كتاب.

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