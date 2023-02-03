الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجديِّ «القفطية» و«التقوى» في أسوان (صور)

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد

افتتحت مديرية أوقاف أسوان، مساء اليوم الجمعة، مسجديِّ «القفطية» بمركز دراو، و«التقوى» بمدينة السباعية، ضمن خطة الوزارة لإعادة إعمار بيوت الله.

وجاءت الافتتاحات كالتالي:

IMG-20230203-WA0048

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الشيخ حنفي محمود دياب، مسجد القفطية التابع لإدارة دراو حكومي بعد إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد له بالجهود الذاتية.

IMG-20230203-WA0048

وتبلغ مسجد القفطيه ٢٢٠ متر تقريبًا، ووصلت تكلفته المالية حوالي ٣٠٠٠٠٠ ألف جنيه، وأدى الخطبه فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزاره أوقاف أسوان.

جاء ذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وبعض أعضاء مجلس النواب محافظة أسوان.

كما افتتح محمود عليان رئيس مدينة السباعية وقيادات مديرية أوقاف أسوان مسجد التقوى بمدينة السباعية.

IMG-20230203-WA0036

وجاء الافتتاح بعد إعادة صيانة المسجد وترميمه، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأقيمت شعائر وخطبة الجمعة داخل مسجد التقوى بمدينة السباعية بعد افتتاحه بواسطة قيادات مديرية أوقاف أسوان.

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
افتتاح المساجد
أسوان افتتاح مسجدين دراو السباعية القفطية التقوى خطبة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

بسبب لعبة إلكترونية.. طفل ينهى حياته شنقًا فى الغربية

«بلومبرج»: بلينكن يؤجل زيارته لبكين بسبب أزمة المنطاد

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الحريبي

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين