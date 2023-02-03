افتتاح مسجديِّ «القفطية» و«التقوى» في أسوان (صور)

افتتحت مديرية أوقاف أسوان، مساء اليوم الجمعة، مسجديِّ «القفطية» بمركز دراو، و«التقوى» بمدينة السباعية، ضمن خطة الوزارة لإعادة إعمار بيوت الله.

وجاءت الافتتاحات كالتالي:

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الشيخ حنفي محمود دياب، مسجد القفطية التابع لإدارة دراو حكومي بعد إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد له بالجهود الذاتية.

وتبلغ مسجد القفطيه ٢٢٠ متر تقريبًا، ووصلت تكلفته المالية حوالي ٣٠٠٠٠٠ ألف جنيه، وأدى الخطبه فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزاره أوقاف أسوان.

جاء ذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وبعض أعضاء مجلس النواب محافظة أسوان.

كما افتتح محمود عليان رئيس مدينة السباعية وقيادات مديرية أوقاف أسوان مسجد التقوى بمدينة السباعية.

وجاء الافتتاح بعد إعادة صيانة المسجد وترميمه، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأقيمت شعائر وخطبة الجمعة داخل مسجد التقوى بمدينة السباعية بعد افتتاحه بواسطة قيادات مديرية أوقاف أسوان.

افتتاح المساجد