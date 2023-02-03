الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آداب عين شمس تُنظم دورة لتدريب ضعاف البصر على استخدام الكمبيوتر بمنطقة القاهرة الأزهرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الآداب  بجامعة عين شمس ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني، اليوم الجمعة، دورة تدريبية للطلاب ضعاف البصر بمراحل معاهد منطقة القاهرة الأزهرية، على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمى، وذلك بمعامل المركز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اوالدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتور نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام ، انتهت أمس الخميس، تعرف خلالها 30 طالبًا بالدورة على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات ، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح ، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.

وشارك في إعداد وتنفيذ الدورة كل من ريهام عاصم أمينة المركز، أسماء فايد عوض، فاطمة محمد عبدالرحمن من إدارة رعاية الطلاب بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام بالتدريب مسئولي التدريب بالمركز محمد فتوح، ضياء أحمد، صالح سيد محمد، خالد حمدي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إنشاء إدراة لرعاية هؤلاء الطلاب في كل جامعة، وكذلك الاهتمام بمراعاة الشروط اللازمة لاقامتهم بالمدن الجامعية للطلاب المتغربين و تقديم خدمات متنوعة في المدن الجامعية لذوي الهمم، كالإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة، وتيسير حصولهم على الوجبات الغذائية.

آداب عين شمس ئيس عبد الفتاح السيسي التحصيل الدراسي التعليم العالي والبحث العلمي التعليمى التكنولوج التعليم والطلاب التكنولوجي

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