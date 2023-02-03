رسميًا.. «أرتيتا» يتوج بجائزة مدرب الشهر فى الدورى الإنجليزى

توج الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بجائزة مدرب الشهر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر يناير الماضي.

وبذلك يكون أرتيتا قد حصل على الجائزة للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي لـ«بريميرليج»، بعد فوزه بها مرتين من قبل، في أغسطس 2022، ونوفمبر/ ديسمبر 2022.

وقاد أرتيتا أرسنال لتحقيق نتائج رائعة خلال الشهر الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وحقق «الجانرز» فوزين على كل من توتنهام هوتسبير، وأرسنال، في الجولتين العشرين والحادية والعشرين، بينما تعادل مع نيوكاسل يونايتد سلبيًا، في إطار الجولة التاسعة عشرة.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة، جمعها من 16 فوزًا، وتعادلين، وهزيمة واحدة.

وسيحل أرسنال ضيفًا على إيفرتون، على ملعب (جوديسون بارك)، الثانية والنصف ظهرًا، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة «بريميرليج».

وستنطلق يوم غدٍ السبت، مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات «بريميرليج»، بمباريات أهمها، إيفرتون مع أرسنال، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد مع وست هام يونايتد.

وبينما ستكون الجماهير، على موعد مع قمة مواجهات تلك الجولة، بمباراة ستجمع توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد (توتنهام).