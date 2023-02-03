الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الألمانية تسمح للمصنعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا

دبابات
دبابات

سمحت ألمانيا، الجمعة، للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين قد ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال "هيبيشترايت": «يمكنني أن أؤكد أنه تمّ إصدار رخصة تصدير»، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل.

ودخلت دبابات "ليوبارد 1" الخدمة للمرة الأولى في الستينيات، وسبق إطلاقها إطلاق دبابات "ليوبارد 2" الأكثر تقدمًا والتي تستخدمها جيوش على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت صحيفة «دير شبيغل» إلى أن القرار الألماني يشمل 29 دبابة "ليوبارد 1" مخزّنة في مصنع عسكري. 

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، أن مصنعَين يريدان تجديد العشرات من دبابات "ليوبارد 1" لإرسالها إلى أوكرانيا رغم أنهما واجها مشاكل في شراء الذخيرة.

وبموجب القانون الألماني، يتعين على برلين الموافقة على تصدير الدبابات حتى في الحالات التي ترغب فيها الدول الأخرى التي اشترتها في إعادة تصديرها.

المانيا دبابات ليوبارد كييف الحكومة الألمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبد العزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع العروض الفنية

ندوة كامل كيلانى من الاقتباس إلى التأليف

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون في فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين