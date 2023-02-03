الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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أسعار لا تقبل المنافسة.. جولة داخل جناح الهيئة العامة للكتاب الأكثر رواجًا بالمعرض (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جناح الهيئة العامة للكتاب، الذي يتيح ميزة اقتناء المزيد من الكتب بأسعار مناسبة جدًا لا تقبل المنافسة.

وقالت إحدى زوار المعرض خلال التقرير: «الأسعار في جناح الهيئة العامة للكتاب مناسبة جدًا، والأجنحة التابعة للدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لصالح القارئ، حيث وفرت أسعارًا لا تقبل المنافسة مقارنة بمثيلتها في الأماكن الأخرى». 

وأضاف أنه يمكن لزائر المعرض اقتناء أكثر من كتاب بأسعار مخفضة.

فيما قال ضياء الدين علي، كاتب مشارك في معرض الكتاب، إن جميع الأفكار والاهتمامات موجودة داخل معرض الكتاب، مؤكدًا أن ذلك ليس جديدًا على مصر.

كاتب مشارك بالمعرض: الإقبال على معرض الكتاب فاق جميع التوقعات

وأشاد ضياء الدين، بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «هناك فخامة في العرض، وكنا بحاجة لهذا النوع من المهرجانات لتشجيع الناس على القراءة» مؤكدًا أن الإقبال على معرض الكتاب فاق جميع التوقعات.

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