الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في تاسع أيامه.. فريق «المرح لذوي الهمم» يشعل أجواء معرض الكتاب (فيديو)

فريق المرح في معرض
فريق المرح في معرض الكتاب

التف الجمهور حول “مسرح البلازا” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، للاستمتاع بعروض فريق المرح لذوي الهمم، والذي قدم عددً من الفقرات لجذب الكثير من رواد المعرض.

وأشعل فريق المرح لذوي الهمم الأجواء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتفاعل الجمهور مع عروض وفقرات الفريق الذي حرص على تقديمها، حيث بدأوا في التقاط الصور التذكارية مع الفريق للاحتفاظ بها.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الجمعة، توافد كبير من رواد المعرض في تاسع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد كبيرة من فرق المتطوعين والعاملين بالمعرض لتسهيل دخول الزوار ومواجهة الزحام والتكدسات على منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

استعراضات أجواء الاحتفالية احتفالية الأجواء الاحتفالية الهمم الدولي للكتاب الفعاليات الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية

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