وليد كمال: اختيار كامل كيلاني شخصية معرض الكتاب إنجاز كبير لأدب الطفل

قال الكاتب والسيناريست وليد كمال، إن اختيار رائد أدب الطفل الراحل كامل كيلاني شخصية المعرض يعد إنجازا كبيرا لأدب الأطفال في مصر، لأن هذا النوع من الكتابة لا ينال حقه من الاهتمام أو التقدير؛ وبالتالي فهو اختيار يقدم جائزة لكل من يكتب في هذا المجال.

وأضاف كمال، في الندوة التي عقدت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "كامل كيلاني من الاقتباس إلى التأليف"، أن الكاتب الراحل كان هو المستكشف والمؤسس لأدب الأطفال، فلم يسبقه أحد في هذا المضمار، ومن ثم فقد مهد الطريق لمن جاء بعده من كتاب أدب الطفل.

وتابع: «كان كامل كيلاني يعمل بمنطق تأسيسي وليس فرديا، فقد بدأ من الصفر وبالتالي فقد اعتمد على الاقتباس والنهل من مصادر مختلفة ولكن بطريقة مبتكرة».

وبيّن كمال أن الكاتب الراحل نهل من مصادر التراث والأساطير والثقافة الأجنبية، فلم يكن الاقتباس عنده استسهالا وإنما ابتكار؛ ففي اقتباسه من ألف ليلة وليلة التي اعتمد عليها بشكل موسع نجده قد اقتبس منها ولكن بوعي وتكثيف مبتكر.

وأضاف: «كامل كيلاني كانت له نشأة دينية معتدلة، فقد كان يعقد ندوة بمنزله يحضرها أحمد زكي أبو شادي وأحمد شوقي وبعض علماء الأزهر، وبالتالي فحينما كان يقتبس من أي مصدر كان ينقحه بما يلائم الطفل والقيم الدينية المعتدلة».

يذكر أن ندوة "كامل كيلاني من الاقتباس إلى التأليف" التي عقدت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قد أدارها الكاتب محمد عبد الظاهر المطارقي، وشارك بها كل من الكاتبة آلاء الأطرش والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، والسيناريست وليد كمال.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

جانب من الحدث

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