الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد انتشاره.. العلامات الست التي يجب أن تعرفها عن «نوروفيروس»

نوروفيروس
نوروفيروس

كشفت بيانات منظمة الصحة عالمية، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “نوروفيروس” مرة أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب موقع “The sun”، ارتفع عدد المرضى في المستشفى الذين يعانون من الإسهال والقيء أو أعراض “نوروفيروس” من 371 إلى 393 في الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات أن هذا الرقم من العام الماضي كان عند 316.

إنه الأسبوع الرابع على التوالي الذي ارتفعت فيه الإصابات بالفيروس منذ بداية العام، وتم حث الآباء على تعليم أطفالهم ممارسات النظافة الجيدة قبل العودة إلى المدرسة.

تم الكشف عن أن الإصابات أعلى من متوسط ​​الفصول الخمسة، متجاوزة مستويات ما قبل كوفيد، وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف إلى 78،431 من بين 77،937 في الفترة الماضية، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يتصلون بـ 111 في المملكة المتحدة للحصول على المشورة بشأن أعراضهم من 316،394 إلى 331،206.

استشارى مناعة: نوروفيروس فترة حضانته قصيرة جدًا

وفي هذا الأمر، قال البروفيسور السير ستيفن بويس، المدير الطبي في NHS، إن NHS لا تزال تحت ضغط كبير، وشهدت الفترة الماضية نقل المزيد من الأشخاص إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف مقارنة بالأسبوع السابق، ولا يزال معدل إشغال الأسرة مقيدًا، وزاد عدد الأشخاص الباقين في المستشفى والذين لم يعودوا بحاجة إلى البقاء هناك إلى ما يقرب من 14000، في حين أن أمراض مثل الأنفلونزا و norovirus تظل مصدر قلق حقيقي.   

وقال ريتشارد إلسون، من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: التقارير المختبرية عن نوروفيروس أعلى بمقدار الثلث تقريبًا مما نراه عادةً في هذا الوقت من العام، مع وجود حالات أعلى في أكثر من 65 عامًا.

علماء يحذرون: نوروفيروس أحد الفيروسات المسببة لمرض كرون الخطير

تفشي المرض في دور الرعاية آخذة في الازدياد أيضًا، ومن المهم للغاية في هذا الوقت عدم زيارة الأماكن التي بها أشخاص ضعفاء مثل المستشفيات أو دور الرعاية إذا كانت لديك أعراض نوروفيروس"

أعراض نورو فيروس

تظهر أعراض نوروفيروس فجأة وتذكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن العلامات الرئيسية هي:

  • الشعور بالغثيان.
  • إسهال.
  • القيء.
  • قد يكون لديك أيضًا ارتفاع في درجة الحرارة.
  • الصداع.
  • الذراعين والساقين.

تشير الإرشادات إلى أن الأعراض تبدأ فجأة في غضون يوم إلى يومين من الإصابة.

إذا كنت مصابًا بالمرض، فإن أفضل شيء تفعله هو الراحة وتناول الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

ستبدأ في الشعور بالتحسن في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

ينتشر نوروفيروس بسهولة شديدة ويمكنك التقاطه إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بالفيروس.

قد تكون مريضًا أيضًا إذا لمست الأسطح أو الأشياء التي عليها الفيروس، ثم لمست فمك.

كما أن تناول الأطعمة التي تم تحضيرها أو التعامل معها من قبل شخص مصاب بالحشرة يزيد أيضًا من خطر إصابتك بها.

إذا ساءت أعراضك أنت أو طفلك وكنت مريضًا لأكثر من سبعة أيام، يجب عليك الاتصال بالإسعاف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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