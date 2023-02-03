الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل استولى على 6 ملايين جنيه لتوظيفها فى المستحضرات الطبية بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

 أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل  لمدة  4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 5 أشخاص يفيدون فيه بتضررهم من عاطل، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

 - نتائج التحريات

كشفت التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة  عن قيام المتهم، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم. مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت "6 ملايين جنيه" وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة عاطل أرباح شهرية تحريات المباحث اللواء خالد البروي مدير امن الإسكندرية الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال

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