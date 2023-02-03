وزير الدفاع يلتقى قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولى الوظائف القيادية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، بقيادة الجيش الثاني الميداني، ويأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، حيث أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تهم القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة

وتناول اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم الموضوعات والتحديات التي تشهدها المرحلة وكيفية مجابهتها بالأسلوب الأمثل والأسس العلمية المدروسة بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة.

وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة

كما أوصى القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام.

وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على قراءة المتغيرات الإقليمية والعالمية بأسس معرفية صحيحة، ومدى انعكاس ذلك على الأمن القومي المصري.