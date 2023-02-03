الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

3 جهات تبحث تعزيز التعاون مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا

المعهد الكوري للعلوم
المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أهمية بحث سبل التعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبحوث المتقدمة التطبيقية التي تخدم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات التطوير للموارد البشرية، حيث تصنف كوريا الجنوبية من أكثر البلدان ابتكاراً على مستوى العالم و احتلت المركز السادس في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.

جاء ذلك خلال لقاءات موسعة للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ومعهد KAIST في مجالات تطوير القدرات البشرية داخل مؤسسات الدولة، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية.

وتم خلال اللقاء، استعراض دور المعهد في تأسيس الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال وخلق فرص عمل تتوافق مع احتياجات السوق.

وزارتا الصناعة والتخطيط الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثون تعزيز التعاون مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا وزارتا الصناعة والتخطيط والأكاديمية الوطنية يبحثون تعزيز التعاون مع المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

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