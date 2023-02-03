السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد احتراف إمام عاشور.. ماذا يخبئ له طالع البرج الفلكي؟

إمام عاشور
إمام عاشور

انتقل النجم إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك إلى فريق ميتلاند الدنماركي، بصفقة شراء تنتهي في 2027، حيث أعرب مسئولو النادي الدنماركين أن الإدارة تابعت النجم الزمالكاوي منذ سنوات ولم تتردد في ضمه للفريق الاكبر هناك.

وكشف نادي ميتلاند الدنماركي، أمس عن رقم القميص الذي سيرتديه إمام عاشور مع الفريق، حيث نشر حساب النادي الدنماركي على موقع “تويتر”، تصميمًا كشف من خلاله عن الرقم الذي يرتديه إمام عاشور مع الفريق، فمن المقرر أن يرتدي إمام عاشور القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.

ونقدم في السطور التالية حظوظ النجم إمام عاشور وفقًا لبرجه، وهل النجاح حليفه أم سيواجه بعض الصعوبات في التأقلم، وفقًا لعالمة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

إمام عاشور.. نجم مواليد برج الحوت

ينتمي النجم إمام عاشور لمواليد برج الحوت، فهو من عائلة الأبراج المائية والتي تتسم بأنهم شخصيات حساسة للغاية، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ويميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

حظوظ إمام عاشور مع فريق ميتلاند الدنماركي:

وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية، فمولود برج الحوت، قد يواجه بعض الصعوبات في الأسبوع الاول من شهر فبراير، ولكن تحدث الإنفراجه مع إقتراب نهاية الشهر.

أما على الصعيد الاجتماعي، فمواليد برج الحوت محظوظين للغاية في سرعة كسب أصدقاء جدد، فهم شخصيات عاطفيون، وبالتالي هذا يساعد بشكل كبير في زيادة رقعة الأصدقاء الفترة القادمة.

أما على الصعيد المهني، فالتعثر هو السمة الأغلب ببداية العام الحالي، ولكن قد تحدث طفرة كبيرة تمحي الخسائر الماضية، وتحول الخسارة إلى مكسب، مع الوصول لتحقيق الأهداف الموضوعة للحصول على النجاح في كافة المجالات

 

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وائل لطفي

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