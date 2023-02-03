الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب الوداد: الهلال مرشح للفوز بالمباراة.. وسنعمل على قلب الموازين

المهدي النفطي
المهدي النفطي

أكد التونسي المهدي النفطي المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال السعودي، في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2022، المقامة حاليًا بالمغرب.

وسيلتقي الوداد مع نظيره الهلال في الرابعة والنصف من مساء السبت، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الدور الثاني لمونديال الأندية.

وقال النفطي في تصريحات إعلامية نقلها موقع «البطولة» المغربي: «نستعد للمباراة في أحسن الظروف. الهلال هو المرشح للفوز باللقاء، لكننا سنعمل على قلب الموازين، واستغلال عامل الجمهور».

وأضاف المدرب التونسي: «خضنا مباراة الفتح الأخيرة بخطة ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، لأنني كنت أرغب في تجربة الخطة قبل انطلاق كأس العالم. قد نلعب بتلك الخطة أمام الهلال، وعملنا عليها طيلة الأسبوع، في ظل غياب الفاعلية الهجومية لدى الأجنحة».

واختتم النفطي حديثه: «الهلال فريق قوي، لكننا نثق في أنفسنا وقدرتنا على الفوز بفضل الروح المغربية».

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة، مع فلامنجو البرازيلي، في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

المهدي النفطي الوداد الهلال الهلال السعودي كأس العالم للأندية 2022 فلامنجو

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