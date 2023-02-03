حبس سائق «توكتوك» ضبط بـ 18 سلاحًا أبيض فى المعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس سائق "توكتوك" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 18 قطعة سلاح أبيض لترويجها على عملائه في منطقة المعادي.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي حال ركوبه مركبة "توكتوك".

وبتفتيشه عثر بحوزته على "18 قطعة سلاح أبيض (مطواة)- مبلغ مالي - هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.