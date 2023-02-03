الكنيسة الإنجيلية في شبرا تحتفل بالعيد المئوي لها اليوم

تحتفل الكنيسة الإنجيلية في شبرا "بالعيد المئوي"، تحت شعار"..كَنِيسَةً مَجِيدَةً، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بمصر وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية والشخصيات العامة.

يشهد برنامج الحفل فقرة ترنيم لفريق الترنيم بالكنيسة، و قراءات من الكتاب المقدس د القس صموئيل زكي نائب رئيس السنودس، كما يشهد رسالة روحية للقس رفعت فكري رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، بالاضافة إلى صلاة الوالد القس سليمان صادق الراعي الإكرامي بالكنيسة الإنجيلية بالفجالة



كما يشهد كلمة السنودس رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي وترنيمة خاصة المرنمة منال سمير، وكلمة الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، وكلمة الكنيسة الكاثوليكية الأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي لبطريركية الأقباط الكاثوليك.



بالاضافة الى كلمة محافظة القاهرة يقدمها الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، كما يشهد برنامج الحفل كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية وصلاة الأسقف عادل هارون رئيس كنيسة نهضة القداسة.