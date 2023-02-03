الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خبير اقتصادى يكشف أسباب اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة

الدكتور أشرف غراب
الدكتور أشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن لجوء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير بتثبيتها على الإيداع والإقراض، عند 16.25% و17.25% و16.75 %، على الترتيب، كان متوقعًا خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة رفع الفائدة ورفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي وانعكاسه على التضخم محليًا بالانخفاض .

وأضاف غراب أن البنك المركزي اتجه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك حتى يسمح للسوق المحلي فترة لاستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس الذي يعد استباقيًا، موضحًا أن طرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخار بعائد مرتفع بنسبة 25% حقق الغرض منه وسحب سيولة من الأفراد تقدر بنحو 400 مليار جنيه منذ إطلاقها في 4 يناير الماضي، فلا يوجد داع لقيام البنك المركزي رفع سعر الفائدة من جديد.

txt

مقترح برلمانى لدراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية فى الخارج

txt

برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتيح فرصًا استثمارية واعدة 

ولفت غراب إلى أن قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف شهادة الـ25% ذات العائد المرتفع بعد أن حققت الغرض منها، كان أحد المؤشرات لاتجاه البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أن طرح شهادات الادخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلية وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

استقرار سعر الصرف الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية التضخم الإيداع والإقراض البنك المركز السياسة النقدية السوق المصري تثبيت سعر الفائدة الدكتور أشرف غراب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبد العزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

صور

ندوة مناقشة كتاب «قاهرة المماليك»

المئات يؤدون صلاة الجمعة فى معرض الكتاب

استمرار توافد المواطنين على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم