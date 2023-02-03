الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أطفال قرية سرسموس بالمنوفية: «حياة كريمة» جعلتنا سعداء

جريدة الدستور

أشاد أطفال قرية سرسموس بمحافظة المنوفية، بحديقة الطفل التي أنشأتها «حياة كريمة»؛ لتكون متنفسًا لأطفال القرية.

وقالت الطفلة وسام من قرية سرسموس، عبر قناة «إكسترا نيوز» إن الحديقة أكثر من رائعة، متابعة: «باجي هنا كل يوم والألعاب جميلة جدًا ومكانتش موجودة قبل كدة»، مضيفة: «شكرًا حياة كريمة علشان جعلتنا سعداء جدًا».

فيما قالت الطفلة ريتاج إنها سعيدة جدًا بإنشاء حديقة الطفل بمركز شباب سرسموس، متابعة: «شكرًا لحياة كريمة على حديقة الطفل». 

وقال الطفل محمد لـ «إكسترا نيوز»: «حياة كريمة وفرت لنا الحديقة والألعاب، وباجي الحديقة في وقت الفراغ».

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة خدمات حياة كريمة قرية سرسموس حديقة الطفل اكسترا نيوز مركز شباب سرسموس

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