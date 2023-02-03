القبض على المتهمين بالتشاجر فى البدرشين

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على المتهمين في مشاجرة فى إحدى قرى البدرشين بالجيزة، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في قرية تابعة لمركز البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة أحد المتشاجرين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.