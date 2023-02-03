الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

يبحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مئات الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يناير الماضي حيث بدأ بالفعل الأسبوع الأول في إجازة نصف العام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 والتي أجريت خلال الفترة من الأربعاء الموافق 18 يناير وحتى يوم الأربعاء 25 يناير الماضي وذلك وفقا للجدول المعلن في المدارس بناء على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب في الامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة عن الطالب المستعلم عن نتيجته في كافة المواد الدراسية التي خضع لامتحاناتها خلال الفصل الدراسي الأول.

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موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023

تستقبل المواقع الإلكترونية بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات الطلاب على درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 عقب إعلان النتائج لمدة 15 يوم حيث يتم دفع رسوم إعادة التصحيح من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد وإرفاق الإيصال عبر الموقع الإلكتروني خلال طلب إعادة التصحيح.

يقدم ولي الأمر طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطالب حيث يتم تحديد معاد لتصحيح كل مادة يحضر ولي الأمر والطالب في المواد المحدد للمادة المتظلم عليها ويتم الاطلاع على صورة ضوئية من أوراق الاجابة بحضور مستشاري المادة في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب وفقا للقواعد المتعارف عليها.

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مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2023

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث جاء توزيع درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول كما يلي: -

  • مادة اللغة العربية 40 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • مادة العلوم 20 درجة.
  • المجموع الكلي 140 درجة.

 

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