ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق "توكتوك"، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة "التوكتوك" الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق "توكتوك" لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة "التوكتوك" الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.