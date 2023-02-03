ضبط 18 قطعة سلاح بحوزة عنصر جنائي في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه .