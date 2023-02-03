الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن بحوزته 6 أطنان دقيق لبيعها فى السوق السوداء

جريدة الدستور

اعترف مدير مخزن تم القبض عليه في الجيزة، لحيازته 6 أطنان دقيق مدعم، أنه تحصل على الكميات المضبوطة بحوزته من الحصص المخصصة للصرف للمخابز، لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

أضاف المتهم أن المخزن الخاص به غير حاصل على التراخيص اللازمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد تورط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، في حيازة كميات من الدقيق المدعم لبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وتبين أن المخزن غير مرخص، وضبط بحوزته 6 أطنان دقيق بلدى مدعم "عينى"، لبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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