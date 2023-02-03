الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: حصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات على الأيزو

دهند عبد اللاه
دهند عبد اللاه

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم الصادرات المصرية وكذا جهاز حماية المستهلك من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث إن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) إحدى أهم هذه الجهات الذي يعتبر ذا مكانة دولية وعالمية كبيرة، حيث إنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن، كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.
وصرح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بحصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) على الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA ليكون هذا هو الاعتماد الثالث الدولي في هذه المواصفة، حيث إن المعمل حاصل على الاعتماد من كل من هيئة الاعتماد الدولية FINAS الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عامًا، المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبير التابع لهيئة الاعتماد A2LA الأمريكية، حيث قام بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على الاعتماد بكفاءة وتميز.
وفي ذات السياق صرحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل بأن هذا الاعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله، وأن هذا الاعتماد يسهم في زيادة صادراتنا إلى السوق الأمريكية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كما أضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال حصوله على الاعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه. كما أشارت أن المعمل خلال الشهور القليلة الماضية قد تم منح مركز التدريب التابع له شهادتي الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية، كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010  لمقدمي اختبارات الكفاءة في مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية في الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كما تم منحه شهادتي الأيزو في الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001.
وفي نفس الإطار أشارت (عبداللاه) إلى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة التي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب، خدمة العملاء، الاستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات.

الزراعة المركزى لمتبقيات المبيدات يبدا العام الجديد اول اعتماد

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