الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع النمساوية: نلتزم الحياد العسكرى ونتضامن مع أوكرانيا

النمسا
النمسا

كشفت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم، عن موقفها تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانير، أن النمسا على الرغم من التزامها الحياد العسكري بموجب دستورها، فإنها لا يمكن أن تكون محايدة سياسيا عندما يتعلق الأمر بالوضع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وقالت تانير في تصريحات صحفية، من المهم التأكيد على أنه في حين أننا محايدون عسكريا وفقا لدستورنا ولوائحنا القانونية، فإننا بالتأكيد لسنا محايدين سياسيًا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لافتة إلى أن بلادها دعمت جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ البداية، مؤكدة أن الفكرة الرئيسية هي التضامن مع أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الدفاع النمساوية، أن بلادها من الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن النمسا استقبلت البلاد أكثر من 50000 شخص.

وتابعت تانير تصريحاتها قائلة "لقد قبلناهم واعتنينا بهم أنا أعتبر هذا إنجاز مهم للغاية".

«بلومبرج»: تسليم أوكرانيا قذائف هيمارس لن يتم قبل 9 أشهر

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة «بلومبرج» أن تسليم أوكرانيا قذائف راجمات هيمارس بعيدة المدى قد يستغرق شهورًا طويلة.

وأفادت الوكالة، فى تقرير لها، بأن عمليات التسليم الأولى لقذائف راجمات هيمارس، التي تضمها حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف، لن تتم قبل حوالي 9 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل بعض المعدات الأخرى التي قدمتها الولايات المتحدة والغرب لن يتم نشر هذه القذائف في أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأوضحت «بلومبرج» أن عمليات التسليم الأولى، وفقًا لممثلي الصناعة، قد تستغرق حوالي 9 أشهر، بعد أن يتم إبرام العقد مع سلاح الجو.

وأضافت الوكالة أن حزمة المساعدات الأمريكية تشمل ألغام Claymore المضادة للأفراد، وصواريخ Excalibur الموجهة بنظام GPS، ومعدات دعم Patriot SAM، وقاذفات القنابل الصاروخية طراز Mk153 من المخزون الخاص لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

الدفاع النمساوية العملية العسكرية الروسية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي اللاجئين النمسا

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وائل لطفي

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