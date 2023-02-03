ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحوزته عملات محلية وأجنبية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول" بمزاولة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها.. وبحوزته "مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.