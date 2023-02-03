ضبط 1552 قضية تموينية فى حملات بالمحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الجهود عن ضبط 1552 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 18 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (5,265 طن أرز أبيض "عيني") ، وكذا ضبط 34 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (114,507 طن أرز شعير "مستندي") ، وضبط 6 قضايا غش أعلاف "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستخدام بمضبوطات بلغت (23,300 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، وضبط 6 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (58,500 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، وكذا ضبط 3 قضايا فى مجال حجب السلع الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (1,625 طن سلع غذائية – 60 طن أسمنت).

- ضبط 672 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية

ونجحت الجهود في ضبط 672 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (9,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 5,619 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 4549 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط 459 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عيني" – قضية تجميع بطاقات تموينية – 189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 155 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضايا متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (12,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" – 450 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 30 بطافة تموينية ذكية).

كما تمكطنت الحملات من ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,800 طن سكر تمويني "عيني" - 4060 لتر مواد بترولية "عيني" – 15 طن مازوت "عيني" – 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة "عيني").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (169,106 طن "مستندي – عيني") أبرزها (12,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" –450 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عيني" - 9,640 طن دقيق أبيض "عيني" - 5,265 طن أرز أبيض "عيني " - 114,507 طن أرز شعير "مستندي" – 7,244 طن سلع ومواد غذائية متنوعة - 6,800 طن "سكر" تموينى "عيني" - 4549 عبوة سجائر –30 بطاقة تموينية ذكية – 4060 لتر مواد بترولية "عينى" – 15 طن مازوت – 81,800 طن أعلاف حيوانية "عينى" –7 أطنان أسمدة زراعية - 60 طن أسمنت".

وأسفرت الجهود عن ضبط مالكى مخزنين لمواد البناء بمحافظة سوهاج، لقيامه بتخزين كمية قدرها (60 طن مواد بناء "أسمنت") لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مصنع للطوب الطفلى "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية وبحوزته (15 طنًا "مازوت صب "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات مجهولة المصدر، قام المذكور بتجميعها دون التعاقد عليها من الجهات المعنية المختصة، وضبط مالك مستودع للدقيق بمحافظة قنا لتصرفه فى كمية قدرها (6,900 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مسئول مخزن حاول 6 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (6 أطنان دقيق بلدى مدعم "عيني") لبيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الدقهلية، محملة بكمية قدرها (4 أطنان سكر تموينى) مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على الدعم المقرر.

- ضبط 34 قضية تلاعب لعدم توريد الأرز

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 34 قضية بنطاق محافظات "دمياط – البحيرة – الدقهلية - الشرقية".. بمضبوطات بلغت (114,507 طن أرز شعير "مستندي")، وضبط المدير المسئول عن مجزر للدواجن محافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (2,500 طن دواجن كاملة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات السريعة تابع لأحد المطاعم بمحافظة القاهرة، وبحوزته (2 طن "مصنعات لحوم – جبن موتزاريلا") معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مصنع بـ50 طن خامات منظفات غير صالحة للاستخدام بالشرقية

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة القاهرة وبحوزته (7,04 طن "زيت طعام - مسلى") معبأ داخل عبوات وتنكات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (50 طن "خامات تصنيع منظفات") ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام ، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذا (7 أطنان أسمدة زراعية "مدعمة") محظور تداولها حارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لها .. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية ، وبحوزته (20 طن "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية")، معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها، للاستخدام الحيواني، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات التصنيع لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط 55 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4549 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).