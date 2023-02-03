الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خدمات ميسرة وتطوير التعليم والصحة.. أهالى قرية الحصص يشيدون بمشروعات «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أشاد أهالي قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، بمشروعات حياة كريمة التي ساعدت بشكل كبير في تسهيل الخدمات على المواطنين.

وقال السيد إسماعيل أحد أهالي قرية الحصص، في لقائه مع «إكسترا نيوز» إن المركز التكنولوجي الموجود في القرية سهل أمورًا كثيرة جدًا على المواطنين، مضيفًا: «بخلص كل الأوراق في أقل من 10 دقائق، والخدمة مميزة جدًا».
وأضاف أن المركز التكنولوجي بقرية الحصص متميز جدًا: «مكناش نحلم به»، مؤكدًا أن المركز خدم القرية المجاورة للحصص من جميع الاتجاهات.

أهالي الحصص: نشكر حياة كريمة على كل ما قدمته للقرية

وتابع: «حياة كريمة أقامت مدارس رائعة، وجمعية زراعية، نشكر حياة كريمة على كل ما قدمته لقرية الحصص عملت إنجازا كبيرا».
كما رصدت «إكسترا نيوز» مبادرة "حياة كريمة" في مركز شربين بمحافظة الدقهلية على الصعيد الصحي والطبي، حيث تم إنشاء 10 منشآت جديدة، بالإضافة إلى تكوير ورفع كفاءة 16 منشأة.
حيث قال مواطن من أهالي قرية الحصص، إن وحدة طب الأسرة تضم العديد من التخصصات الطبية، مؤكدًا أن رفع الكفاءة الطبية يرفع مستوى معيشة أهالي القرية.

حياة كريمه مشروعات حياة كريمة مبادرة حياة كريمة قرية الحصص أهالى قرية الحصص قرية الحصص بمركز شربين اكسترا نيوز

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