منها 16 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 90570 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90570 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16227 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الداخلية في ضبط 310 مخالفات سير دون تراخيص، و3 دراجة نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و65 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.