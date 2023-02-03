الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اتصال مع السودانى..بايدن يؤكد دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي فى بيان له صباح اليوم الجمعة، بأن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما أكد الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع.

وأعرب بايدن عن رغبته في دعم رؤية رئيس الوزراء العراقي لمستقبل أكثر ازدهارا لشعب العراق، من جانبه، أعرب السودانى عن شكره للرئيس الأمريكي على التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة، مجددا التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

- الرئيس الأمريكي يرحب بزيارة وزير الخارجية العراقي لواشنطن لبحث التعاون في مجال الطاقة والمناخ

ورحب بايدن بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، والتي ستركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.

كما اتفق رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي على أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقا لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة.

كما اتفق الطرفان على البقاء بتواصل دائم في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة.

- العاهل الأردني ينضم إلى الاتصال الهاتفي لبحث تعزيز العلاقات ونشر السلام بالمنطقة

 وأشار بيان الوزراء العراقي، إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انضم إلى الاتصال واتفق الزعماء الثلاثة على العمل معا من أجل عراق ومنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة.

الرئيس الامريكي رئيس الوزراء العراق العراق الولايات المتحدة تنظيم داعش مجال الطاقة

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وائل لطفي

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