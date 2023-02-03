الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد مناقشتها مع متخصصين.. إشادة كبيرة بمشروعات تخرج كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية

جانب من خريجي كلية
جانب من خريجي كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية والأساتذة

ناقش طلاب الإعلام  بكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية دفعة سبتمبر 2022-2023 مشروعات تخرجهم ، الخميس، وذلك تحت رعاية  الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية، وإشراف عام  أ.م.د بسنت محمد عطية، رئيس قسم الإعلام.

 واستضافت كلية اللغة والإعلام باستضافة الدكتورة أمانى فهمى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام جامعة MSA، و هشام حامد خبير التسويق الرقمي، ومحمد سويلم المذيع بإذاعة نغم إف إم، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بموضوعات ومحتوى مشروعات التخرج الخمس: ساعة رضا، الأدهم، النوبة، المتاهة، جمع ووفق.

 وجاءت المشروعات ما بين الدكيودراما للراديو والبودكاست والحلقات التلفزيونية والـ "VLOG"،  والحملات الإعلانية الرقمية٬ وذلك تحت عنوان "كسر الحواجز" والتي تتضمن انعدام الرضا لدى الشباب، وقلة الوعي عن الوسواس القهري، ومناقشة مشاكل الاستعداد للزواج، والتركيز على رياضة الفروسية ورؤية بلاد النوبة من منظور مختلف.

شكر خاص لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروعات د. شدوان شيبة، أ.م.د. رجاء الغمراوي، أ.م.د. داليا عثمان، أ.م.د. عمرو عبيد، والمدرسين المساعدين م. أميرة فؤاد، م. أهلة طارق وكل من شارك من مساعدي التدريس.

وشهدت مشروعات التخرج تنوعا كبيرا ما بين الطب النفسي والمشكلات الاجتماعية والإنتاج الدرامي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استكشاف الماضي.

- المتاهة

تحت شعار "نعم للاختلاف" قام مجموعة طلاب بقسم الإعلام بإنتاج راديو دوكيدراما يهدف للتوعية عن الامراض النفسية تحديداً مرض الوسواس القهري، وذلك في محاولة منهم من خلال راديو دوكيدراما بشرح معاناة مريض الوسواس القهري وتوصيل الطريقة الصحيحة للتعامل معهم. 

- جمع ووفق

حملة بعنوان "جمع ووفق" انطلقت على مواقع التواصل الإجتماعى كمشروع تخرج لطلبة كلية اللغة و الإعلام٬ تهدف "جمع و وفق" إلى الحث على تقليل تكاليف الزواج على الشباب المقبلين على خطوة الزواج وأيضاً الأهالي.

وتعرض الحملة وجهات النظر والآراء المختلفة  من مختلف الأعمار فى جوانب وتفاصيل الزواج و كيفية حل مشاكلها،تضمنت هذه الحملة 7 إعلانات بموضوعات مختلفة منها الفرح، الشقة، القايمة، وجهاز العروسة. 

- ساعة رضا

تم إنتاج دراما إذاعية خيالية بلمسة من الكوميديا، تدور أحداثها عن رجل يُدعى "رضا" يبلغ من العمر 25 عاما يصادف ساعة سحرية، يعتقد رضا أن هذه الساعة هي النجاة ولكن سنكتشف أنها العكس وتنقلب الأحداث.

 يهدف المشروع لتوصيل رسالة للشباب أن الرضا هو أول سلالم النجاح، وأن ما يمكن تحقيقه بسهولة سيضيع في النهاية بنفس السهولة ويجب التفكير الجيد في القرارات والبعد عن الاندفاع. 

- الأدهم

حلقة تلفزيونية من برنامج  "الأدهم" موضوعها عن الفروسية وهدفها هو إبراز رياضة الفروسية لانها مميزة عن باقي الرياضات وتم إجراء مقابلات مع ابطال فروسية من مختلف الاعمار.

- إنفياتو

تم انتاج  Vlog يركز على إعادة استكشاف الحضارة المصرية، من خلال الذهاب في مغامرة لكشف جمال الثقافة النوبية والسحر ورائها.

 تدور الأحداث حول يحيي (Vloger)،  والذي يستكشف سحر و جمال بلاد النوبة و ثقافتها و أهلها في رحلة فريدة من نوعها بالبرنامج الخاص به على"السوشيال ميديا".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

صور

استمرار توافد المواطنين على معرض الكتاب

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم