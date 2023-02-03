بعد مناقشتها مع متخصصين.. إشادة كبيرة بمشروعات تخرج كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية

ناقش طلاب الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية دفعة سبتمبر 2022-2023 مشروعات تخرجهم ، الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية، وإشراف عام أ.م.د بسنت محمد عطية، رئيس قسم الإعلام.

واستضافت كلية اللغة والإعلام باستضافة الدكتورة أمانى فهمى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام جامعة MSA، و هشام حامد خبير التسويق الرقمي، ومحمد سويلم المذيع بإذاعة نغم إف إم، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بموضوعات ومحتوى مشروعات التخرج الخمس: ساعة رضا، الأدهم، النوبة، المتاهة، جمع ووفق.

وجاءت المشروعات ما بين الدكيودراما للراديو والبودكاست والحلقات التلفزيونية والـ "VLOG"، والحملات الإعلانية الرقمية٬ وذلك تحت عنوان "كسر الحواجز" والتي تتضمن انعدام الرضا لدى الشباب، وقلة الوعي عن الوسواس القهري، ومناقشة مشاكل الاستعداد للزواج، والتركيز على رياضة الفروسية ورؤية بلاد النوبة من منظور مختلف.

شكر خاص لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروعات د. شدوان شيبة، أ.م.د. رجاء الغمراوي، أ.م.د. داليا عثمان، أ.م.د. عمرو عبيد، والمدرسين المساعدين م. أميرة فؤاد، م. أهلة طارق وكل من شارك من مساعدي التدريس.

وشهدت مشروعات التخرج تنوعا كبيرا ما بين الطب النفسي والمشكلات الاجتماعية والإنتاج الدرامي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استكشاف الماضي.

- المتاهة

تحت شعار "نعم للاختلاف" قام مجموعة طلاب بقسم الإعلام بإنتاج راديو دوكيدراما يهدف للتوعية عن الامراض النفسية تحديداً مرض الوسواس القهري، وذلك في محاولة منهم من خلال راديو دوكيدراما بشرح معاناة مريض الوسواس القهري وتوصيل الطريقة الصحيحة للتعامل معهم.

- جمع ووفق

حملة بعنوان "جمع ووفق" انطلقت على مواقع التواصل الإجتماعى كمشروع تخرج لطلبة كلية اللغة و الإعلام٬ تهدف "جمع و وفق" إلى الحث على تقليل تكاليف الزواج على الشباب المقبلين على خطوة الزواج وأيضاً الأهالي.

وتعرض الحملة وجهات النظر والآراء المختلفة من مختلف الأعمار فى جوانب وتفاصيل الزواج و كيفية حل مشاكلها،تضمنت هذه الحملة 7 إعلانات بموضوعات مختلفة منها الفرح، الشقة، القايمة، وجهاز العروسة.

- ساعة رضا

تم إنتاج دراما إذاعية خيالية بلمسة من الكوميديا، تدور أحداثها عن رجل يُدعى "رضا" يبلغ من العمر 25 عاما يصادف ساعة سحرية، يعتقد رضا أن هذه الساعة هي النجاة ولكن سنكتشف أنها العكس وتنقلب الأحداث.

يهدف المشروع لتوصيل رسالة للشباب أن الرضا هو أول سلالم النجاح، وأن ما يمكن تحقيقه بسهولة سيضيع في النهاية بنفس السهولة ويجب التفكير الجيد في القرارات والبعد عن الاندفاع.

- الأدهم

حلقة تلفزيونية من برنامج "الأدهم" موضوعها عن الفروسية وهدفها هو إبراز رياضة الفروسية لانها مميزة عن باقي الرياضات وتم إجراء مقابلات مع ابطال فروسية من مختلف الاعمار.

- إنفياتو

تم انتاج Vlog يركز على إعادة استكشاف الحضارة المصرية، من خلال الذهاب في مغامرة لكشف جمال الثقافة النوبية والسحر ورائها.

تدور الأحداث حول يحيي (Vloger)، والذي يستكشف سحر و جمال بلاد النوبة و ثقافتها و أهلها في رحلة فريدة من نوعها بالبرنامج الخاص به على"السوشيال ميديا".