الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص دهسته سيارة أمام محله في القليوبية

اسعاف
اسعاف

شهد شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اصطدام سيارة تاكسي بشخص أعلى الرصيف ما أدى إلى وفاته في الحال و نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة تاكسي بمواطن أدى إلى مصرعه في الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة تاكسي نتيجة السرعة الزائدة، مما ادى إلى صعود السيارة أعلى رصيف إحدى المحال التجارية بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة ما أسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "سعيد" صاحب المحل الذي كان يجلس أمامه، تم ضبط مرتكب الواقعة ويدعى "كرولس. أ".

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بالتحفظ على الجثة لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

السرعة الزائدة تصادم سيارة حادث تصادم سيارة سيارة طائشة شارع أحمد عرابي قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة مصرع شخص

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