النائب عمرو هندى: تدريس الهوية الوطنية بالمدارس الدولية يحافظ على الأجيال القادمة

أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بإصدار كتاب دوري بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية في المدارس الدولية، مؤكدًا أنه قرار صحيح ويأتي في توقيت في غاية الأهمية.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على هويتها الوطنية، لافتًا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم يستهدف توعية النشء بما يحدث في العالم من مخططات قد تستهدف الهوية الوطنية للبلاد، فالقرار يدعم ويعزز ويرسخ الهوية القومية داخل الطلاب.

- الهوية الوطنية هي التي حافظت على وحدة هذا الوطن وحدوده



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهوية الوطنية بكل مكوناتها التى تكونت عبر آلاف السنين هى التى حافظت على وحدة هذا الوطن وحدوده، لذلك لا بد من الحفاظ عليها من أي محاولات تحاول استهدافها، مشيدًا بقرار الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية.

وتابع النائب عمرو هندي: علينا الحفاظ على الهوية المصرية والتصدي لجميع المحاولات للتأثير عليها وعدم السماح للمنصات الأجنبية واسعة الانتشار التى لا تلتزم بالقيم المصرية ولا تلتزم بثوابتنا الدينية أن تؤثر علينا وعلى أولادنا.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًا دوريًا برقم 6 بتاريخ 1 فبراير بشأن التأكيد على الهوية الوطنية والثقافة المصرية داخل المدارس الدولية واللغات، للتأكيد على عدم إهمال تدريس اللغة العربية.