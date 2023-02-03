الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب عمرو هندى: تدريس الهوية الوطنية بالمدارس الدولية يحافظ على الأجيال القادمة

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بإصدار كتاب دوري بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية في المدارس الدولية، مؤكدًا أنه قرار صحيح ويأتي في توقيت في غاية الأهمية.
وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على هويتها الوطنية، لافتًا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم يستهدف توعية النشء بما يحدث في العالم من مخططات قد تستهدف الهوية الوطنية للبلاد، فالقرار يدعم ويعزز ويرسخ الهوية القومية داخل الطلاب.

- الهوية الوطنية هي التي حافظت على وحدة هذا الوطن وحدوده


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهوية الوطنية بكل مكوناتها التى تكونت عبر آلاف السنين هى التى حافظت على وحدة هذا الوطن وحدوده، لذلك لا بد من الحفاظ عليها من أي محاولات تحاول استهدافها، مشيدًا بقرار الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية.

وتابع النائب عمرو هندي: علينا الحفاظ على الهوية المصرية والتصدي لجميع المحاولات للتأثير عليها وعدم السماح للمنصات الأجنبية واسعة الانتشار التى لا تلتزم بالقيم المصرية ولا تلتزم بثوابتنا الدينية أن تؤثر علينا وعلى أولادنا.
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًا دوريًا برقم 6 بتاريخ 1 فبراير بشأن التأكيد على الهوية الوطنية والثقافة المصرية داخل المدارس الدولية واللغات، للتأكيد على عدم إهمال تدريس اللغة العربية.

عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم الهوية الوطنية المدارس الدولية الدولة المصرية الوطن النائب عمرو هندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

صور

استمرار توافد المواطنين على معرض الكتاب

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم