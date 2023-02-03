كيف غيرت «حياة كريمة» مركز شباب بساط كريم الدين بالدقهلية؟

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» جهود مشروعات مبادرة حياة كريمة، وكيف استطاعت تغيير مركز شباب قرية بساط كريم الدين في محافظة الدقهلية.

وفي السياق، قال محمد الحداد، منسق إعلامي ومسؤول بمركز شباب بساط كريم الدين، إن القرية بها ما يقرب من 80 ألف نسمة، مؤكدًا أن مركز شباب بساط كريم الدين يخدم شريحة كبيرة من الجمهور من سن 6 سنوات وحتى 60 سنة.

«حياة كريمة» تطور مركز بساط كريم الدين في الدقهلية

وتابع: «بخصوص صالة الجيم مركز بساط القديم كان يضم حجرة بسيطة جدًا بها مجموعة من الأجهزة البسيطة لكن مع مبادرة حياة كريمة تم تجهيز المركز بأحدث الأدوات الرياضية الموجودة ونرى ذلك في صالة الجيم».

وأكد أن المركز يوفر مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية ودينية واجتماعية ووطنية وتثقيف سياسي لخدمة الشباب، موضحًا أن يتم توزيع جوائز على الفائزين، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة أيضًا ستساهم في بناء ملعب تدريب للمركز.

فيما عبّر خالد عبد الله، بطل الجمهورية في الكيك بوكسينج عن سعادته بتوفير حياة كريمة لأحدث الأجهزة الرياضية داخل مركز بساط كريم الدين، مشيرًا إلى أنه قديمًا كان يتدرب خارج القرية لأن المركز لم يكن مؤهلًا مثل الآن.

وأشار إلى أن أقرب مركز له كان يبعد حوالي 5 كيلو، أما الآن يتدرب بشكل رائع مع توافر الأجهزة بالمركز.