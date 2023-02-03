ضبط متهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور فى حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالاعتداء على أحد الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، وإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق توك توك) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثانٍ (سائقان لمركبتى توك توك ومصابان بجروح متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإحداث الإصابات المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.