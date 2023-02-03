الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 185 قطعة سلاح و380 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (185) قطعة سلاح نارى و(380) قضية مخدرات وتنفيذ (80855) حكم قضائى متنوع.         

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة صدفا ، الغنايم بمديرية أمن أسيوط..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية- 8  بنادق خرطوش- 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية")  وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")  وتنفيذ عدد (433) حكم قضائى متنوع.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7162) حكم قضائى متنوع وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

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