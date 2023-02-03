إفراجات عن أعلاف ومرور على الزراعات الشتوية.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الألأسبوعي" في نسخته رقم ١٢ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ يناير الى ٢ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة أميمة محمد صوان مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، فضلا عن ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء الزراعة والتخطيط والإسكان والتنمية المحلية، والثقافة، والصناعة، السياحة والآثار، وممثل وزارة الدفاع بالمجلس.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"أنطونيو دي اجيار" سفير دولة البرازيل بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، كذلك استقبل وزير الزراعة، الدكتور نصر الدين حاج الأمين مدير المكتب القطري لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية، كما استقبل ايضا الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، وبحث معه كيفية الاستفادة من الزراعات التعاقدية وخاصةً سلعتي الذرة وفول الصويا، كما عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثاني من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر فبراير ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان"، حيث يشمل العدد الجديد عددا من الموضوعات المتنوعة، حيث جاء ملف هذا العدد بعنوان “زُرع في مصر.. بذور وتقاوي خضر محلية تنافس العالمية”، في إشارة الى المشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وأهم ما تم انجازه في هذا الملف، فضلا عن متابعة السيد القصير وزير الزراعة لنتائج تقييم الاصناف والهجن المستنبطة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الرئيس السيسي.

كما نظم مركز بحوث الصحراء المؤتمر الثانى الخاص بعرض أنشطة وإنجازات المشروع الدولى "التنمية والتطوير المثالى لنظم الزراعة الخاصة بنباتات الهالوفيت فى التربة الخاصة بمنطقة البحر المتوسط" والممول من منظمة شركاء البحث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، كما أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اقرار لجنة مواصفات الاعلاف بالمركز، في اجتماعها الأخير اثنين من خامات الأعلاف، وإضافة علفية جديدة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة الى محافظة بني سويف، تشمل ٢٧ سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من انتاج الوزارة، ومزارعها والجهات الانتاجية التابعة لها، لطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الاسواق الاخري من 20 الي 40٪، كما أعلن وزير الزراعة أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار.

فيما تفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، يضم الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزيه لشئون المديريات والمهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة ببني سويف، أعمال القطاع الزراعي والجمعيات والمشروعات الزراعية بالمحافظة، كما واصلت لجان الادارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور على مشاتل الخضر والفاكهة وأعمال الصوب بمحافظات الجمهورية، حيث تفقدت لجنة من الادارة نواحي مركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات رفع كفاءة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، حيث تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، مشتل القطاع بقها بمحافظة القليوبية، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و ١٢٧ ألف و ٣٢٦ رأس من الأبقار والأغنام والماعز.

كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ملخص أنشطة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال شهر يناير، والذي تمثل في متابعتها المحاصيل الاستراتيجية ومكافحة القوارض والآفات وسوسة النخيل وتكثيف المرور الميداني والندوات الإرشادية والتفتيش على المبيدات، كما انتهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال هذا الأسبوع، من الإشراف على مشاريع التخرج لعدد (10) طلاب من كلية البيوتكنولوجى بجامعة مصر للعلوم الحديثة “MSA” فى إطار التعاون فى مجال البحث العلمي بين المعمل وجامعة مصر للعلوم الحديثة، كما تم تركيب جهاز حديث بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل لزيادة القدرة الاستيعابية للمعمل، كذلك تركيب الاجهزة بفرع المعمل الجديد تمهيداً لإفتتاحه خلال الأيام القادمة، فضلا عن المشاركة في سيمينار بعنوان "رقمنة وحوكمة إجراءات تقييم المطابقة بإستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الإصطناعى" والمنظم من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إطار تسهيل حركة التجارة.

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